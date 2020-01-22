В Центре развития коллекторства оценили новый порядок сбора долгов за ЖКХ

По словам генерального директора Центра развития коллекторства Дмитрия Жданухина, подобные агентства уже давно занимаются в России, в том числе, долгами за ЖКХ. В эфире НСН он рассказал о том, что именно будет контролировать новый закон.

«Коллекторы, на самом деле, с самого начала их появления в России долгами ЖКХ в той или иной степени занимаются. Не в таком большом объеме, как долгами кредитных организаций, но особенно у небольших региональных агентств всегда в портфеле были долги, связанные с ТСЖ, управляющими компаниями, жителями многоквартирных домов. Соответственно, методы работы немножко отличаются от тех, которые в кредитном коллекторстве. Дело в том, что здесь более распространено личное взаимодействие с должником, так как должники проживают компактно, в одном доме, в одном микрорайоне. Также очень важный момент – это групповое информирование: правильное информирование на подъезде. Соответственно, эту сферу поставят под контроль», - сообщил он.

Жданухин также добавил, что действие закона будет распространяться не только на коллекторов, но и на кредиторов.

«Закон же предусматривает, что не просто же разрешат коллекторам, а о том, что разрешат только под жестким контролем. Он будет распространяться не только на самих коллекторы, но и на кредиторов. То есть на управляющие компании, на ресурсоснабжающие. Это такой сплошной контроль. Надо понимать, что это новый закон. Он появляется не отдельно, как прежний, а в рамках общей реформы контрольно-надзорной деятельности в России», - заключил собеседник НСН.

Ранее Минфин поддержал идею поэтапного создания института частных приставов. Так в документе, подготовленном ведомством, отмечается, что на первом этапе частным приставам позволят взыскивать долги в пользу юридических лиц. Федеральная служба судебных приставов (ФССП), в свою очередь, займется обеспечением интересов физических лиц и госорганов. Генеральный директор Центра развития коллекторства Дмитрий Жданухин в интервью НСН отметил, что немногие коллекторские агентства сменят тип деятельности и переквалифицируются в частные судебные приставы.

