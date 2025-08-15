Экс-директор парка «Патриот» получил пять лет колонии по делу о хищении
Бывший директор парка «Патриот» Вячеслав Ахмедов был признан виновным по делу о хищении средств Минобороны РФ и парка. Об этом сообщает РИА Новости.
Одинцовский городской суд Подмосковья назначил Ахмедову наказание в виде пяти лет лишения свободы в колонии общего режима. Также его оштрафовали на 300 тысяч рублей, лишили государственных наград и запретили в течение двух лет занимать руководящие должности.
Кроме того, суд взыскал с Ахмедова 18 млн рублей в качестве возмещения ущерба Минобороны, и ещё семь млн рублей - в пользу парка «Патриот».
Ранее генерал Владимир Шестеров получил шесть лет колонии по делу о махинациях при строительстве парка «Патриот», сообщает RT.
