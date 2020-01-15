Коллекторы в частные судебные приставы переквалифицироваться не спешат
Генеральный директор Центра развития коллекторства в эфире НСН пояснил, почему агенства не захотят переквалифицироваться в частные судебные приставы.
Минфин поддержал идею поэтапного создания института частных приставов. Так в документе, подготовленном ведомством, отмечается, что на первом этапе частным приставам позволят взыскивать долги в пользу юридических лиц. Федеральная служба судебных приставов (ФССП), в свою очередь, займется обеспечением интересов физических лиц и госорганов.
Сейчас есть частные службы такого рода — коллекторские агентства и институты частного сыска. Однако они не могут «в достаточной мере обеспечить повышение результативности функционирования системы принудительного исполнения в целом при условии сохранения текущего уровня финансирования», говорится в документе на сайте финансового ведомства.
Генеральный директор Центра развития коллекторства Дмитрий Жданухин в интервью НСН отметил, что немногие коллекторские агентства сменят тип деятельности и переквалифицируются в частные судебные приставы.
«Частично готовы, но только частично, потому что это две разные вещи. Коллекторские агентства в 90% случаев не работают с юридическими организациями, это направление среди крупных участников рынка не популярно. Большинство сконцентрировано на долгах физических лиц. Это разные виды бизнеса. Конвейерное несудебное взыскание долгов граждан и совсем другое дело – это частные приставы, заточенные на взыскание долгов организации», - уверен собеседник НСН.
Напомним, что идея создания института частных судебных исполнителей не нова. Первым ее озвучил в 2006 году Юрий Чайка, возглавлявший тогда Минюст. Затем идею одобрили и в Центре стратегических разработок, который возглавлял Алексей Кудрин. В 2019 году свой вариант законопроекта «О частных судебных исполнителях» представила Торгово-промышленная палата (ТПП).
«Коллекторы – это досудебное взыскание долгов граждан, а не организаций. Вряд будет много желающих исполнять работу частных судебных приставов», - считает Дмитрий Жданухин.
Добавим, главная задача частных приставов – разгрузить сотрудников ФССП. Поэтому частникам предлагают отдать взыскания в пользу предпринимателей. Но бизнес старается максимально избежать привлечения службы для принудительного исполнения решения судов.
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