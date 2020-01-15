Коллекторы в частные судебные приставы переквалифицироваться не спешат

Минфин поддержал идею поэтапного создания института частных приставов. Так в документе, подготовленном ведомством, отмечается, что на первом этапе частным приставам позволят взыскивать долги в пользу юридических лиц. Федеральная служба судебных приставов (ФССП), в свою очередь, займется обеспечением интересов физических лиц и госорганов.

Сейчас есть частные службы такого рода — коллекторские агентства и институты частного сыска. Однако они не могут «в достаточной мере обеспечить повышение результативности функционирования системы принудительного исполнения в целом при условии сохранения текущего уровня финансирования», говорится в документе на сайте финансового ведомства.

Генеральный директор Центра развития коллекторства Дмитрий Жданухин в интервью НСН отметил, что немногие коллекторские агентства сменят тип деятельности и переквалифицируются в частные судебные приставы.