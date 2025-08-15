Трамп снова пригрозил РФ санкциями, если не удастся договорится по Украине

По его словам, в этом случае Вашингтон будет вынужден ввести против Москвы жёсткие экономические санкции.

«Я делаю это не ради себя... Я бы предпочел сосредоточиться на нашей стране, но я делаю это, чтобы спасти много жизней», - пояснил глава Белого дома.

Ранее представитель Еврокомиссии Ариана Подеста заявила, что Евросюз исключает какое-либо смягчение санкций против России, независимо от результатов встречи президентов РФ и США на Аляске, сообщает RT.

