Трамп снова пригрозил РФ санкциями, если не удастся договорится по Украине

Россию ждут тяжёлые экономические последствия, если не будут достигнуты договоренности по урегулированию на Украине. Об этом в преддверии встречи с российским лидером Владимиром Путиным заявил президент США Дональд Трамп.

США временно сняли часть санкций для проведения саммита на Аляске

По его словам, в этом случае Вашингтон будет вынужден ввести против Москвы жёсткие экономические санкции.

«Я делаю это не ради себя... Я бы предпочел сосредоточиться на нашей стране, но я делаю это, чтобы спасти много жизней», - пояснил глава Белого дома.

Ранее представитель Еврокомиссии Ариана Подеста заявила, что Евросюз исключает какое-либо смягчение санкций против России, независимо от результатов встречи президентов РФ и США на Аляске, сообщает RT.

ФОТО: РИА Новости
