Число погибших при взрыве в Рязанской области выросло до пяти человек

От уточнил, что пострадали более 100 человек, им оказывается вся необходимая помощь.

«Дал главе муниципалитета поручение о введении ЧС муниципального уровня», - добавил губернатор.

Ранее сообщалось о четырёх погибших.

По данным экстренных служб, взрыв и возгорание в пороховом цеху завода «Эластик» в Шиловском районе Рязанской области произошли ориентировочно в 10:30 15 августа, сообщает RT.

