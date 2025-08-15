Число погибших при взрыве в Рязанской области выросло до пяти человек

В результате возгорания на предприятии в Шиловском районе Рязанской области, по предварительной информации, погибли пять человек. Об этом в своём telegram-канале заявил губернатор региона Павел Малков.

От уточнил, что пострадали более 100 человек, им оказывается вся необходимая помощь.

«Дал главе муниципалитета поручение о введении ЧС муниципального уровня», - добавил губернатор.

Ранее сообщалось о четырёх погибших.

По данным экстренных служб, взрыв и возгорание в пороховом цеху завода «Эластик» в Шиловском районе Рязанской области произошли ориентировочно в 10:30 15 августа, сообщает RT.

