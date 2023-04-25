В центре Москвы перекроют ряд улиц

25 апреля с 21 часа в Москве перекроют ряд улиц в центре города, сообщает в Telegram департамент транспорта столицы.

Рекомендуется заранее планировать маршрут с учетом ограничений. Речь идет об участке улиц от Моховой до Тверского бульвара, от Большой Бронной до Большой Садовой, от Воздвиженки до Тверской.

Ранее стало известно, что новая разметка позволила увеличить скорость движения на некоторых участках МКАД на 35%, сообщает «Радиоточка НСН».

