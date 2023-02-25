Новая разметка позволила увеличить скорость движения на некоторых участках МКАД на 35%

Скорость движения на некоторых участках МКАД выросла на 35% благодаря новой дорожной разметке, рассказал в своем Telegram-канале сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

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Новая дорожная разметка делает МКАД безопаснее и быстрее, растет количество рядов, стало возможно удлинить переходно-скоростные полосы для съездов.

«Этот метод в разы проще и эффективнее, чем расширять дороги при реконструкции. Он помог снизить аварийность и увеличить скорость до 35% на некоторых участках МКАД», - считает Сергей Собянин.

По его словам, в 2022 году московские дорожники выполнили пять крупных проектов по изменению разметки на МКАД.

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