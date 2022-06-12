В центре Москвы ограничили движение транспорта
В центре Москвы из-за предстоящего проведения праздничного концерта ко Дню России перекрыли движения автомобильного транспорта.
В том числе, закрыли проезд по участкам улиц Ильинка, Варварка и Москворецкая. До 23:50 движение ограничили на площади Васильевский Спуск и Большом Москворецком мосту.
Кроме того, поменялись транспортные наземные маршруты в центре города. 12 и 13 июня парковка на всех улицах будет бесплатной.
Напомним, праздничный концерт с участием большого числа отечественных артистов пройдет на Красной площади в День России.
Ранее сообщалось, что россиян после трех выходных ждет четырехдневная рабочая неделя.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,4 млн+7 305 / сут.
Умерли
380 тыс.+142 / сут.
Выздоровели
17,8 млн+9 159 / сут.
- В центре Москвы ограничили движение транспорта
- Космонавты с МКС поздравили граждан с Днем России
- В России выявлен субвариант «омикрона»
- В Ленинградской области ведется проверка после взрыва газа в доме
- Посол: с завода «Азот» в Северодонецке выходят люди
- Диетолог назвала способ определить нитратные арбузы
- В РФ прекратят исполнять постановления ЕСПЧ
- Россия вышла из соглашения СНГ о пенсионных гарантиях
- Путин наделил Минобороны полномочиями определять перечень состояний для первой помощи военнослужащим
- Проезд детей до 7 лет в электричках станет бесплатным
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru