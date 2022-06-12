В центре Москвы ограничили движение транспорта

В том числе, закрыли проезд по участкам улиц Ильинка, Варварка и Москворецкая. До 23:50 движение ограничили на площади Васильевский Спуск и Большом Москворецком мосту.

Кроме того, поменялись транспортные наземные маршруты в центре города. 12 и 13 июня парковка на всех улицах будет бесплатной.

Напомним, праздничный концерт с участием большого числа отечественных артистов пройдет на Красной площади в День России.

Ранее сообщалось, что россиян после трех выходных ждет четырехдневная рабочая неделя.

