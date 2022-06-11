Россиян ждут длинные выходные с 11 по 13 июня


Три выходных дня начались в России, после чего россиян ждет четырехдневная рабочая неделя.

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Дополнительный выходной в понедельник связан с празднованием Дня России 12 июня.

Так как в этом году праздник выпадает на воскресенье, нерабочий день переносится на понедельник 13 июня.

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ФОТО: РИА Новости//Евгений Биятов
ТЕГИ:12 ИюняДень России
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