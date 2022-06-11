Россиян ждут длинные выходные с 11 по 13 июня
11 июня 202200:19
Три выходных дня начались в России, после чего россиян ждет четырехдневная рабочая неделя.
Дополнительный выходной в понедельник связан с празднованием Дня России 12 июня.
Так как в этом году праздник выпадает на воскресенье, нерабочий день переносится на понедельник 13 июня.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru