Гинцбург: Бокал шампанского на Новый год не навредит тем, кто привился от COVID-19
Злоупотреблять алкогольными напитками после вакцинации от COVID-19 не стоит, тем не менее, однако бокал шампанского в новогоднюю ночь не навредит. Об этом рассказал директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, разработчик вакцины «Спутник V», Александр Гинцбург.
Напомним, ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что употреблять алкоголь необходимо прекратить как минимум за две недели до вакцинации от коронавируса. Кроме того, от спиртного лучше отказаться и на весь период вакцинации - от получения первой дозы препарата до второй и некоторое время после, отмечают Невские новости.
В свою очередь, медицинский блогер, автор Telegram-канала «Доктор Фил» Филипп Кузьменко рассказал, что при заболевании коронавирусной инфекцией необходимо отказаться от соленой пищи. По его словам, больной должен избегать употребления большого количества солёной рыбы, солёных огурцов и прочих подобных продуктов. Кузьменко добавил, что также стоит отказаться и от алкоголя, который также ведет к обезвоживанию организма, отмечает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru