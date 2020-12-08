Гинцбург: Бокал шампанского на Новый год не навредит тем, кто привился от COVID-19

Напомним, ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что употреблять алкоголь необходимо прекратить как минимум за две недели до вакцинации от коронавируса. Кроме того, от спиртного лучше отказаться и на весь период вакцинации - от получения первой дозы препарата до второй и некоторое время после, отмечают Невские новости.

В свою очередь, медицинский блогер, автор Telegram-канала «Доктор Фил» Филипп Кузьменко рассказал, что при заболевании коронавирусной инфекцией необходимо отказаться от соленой пищи. По его словам, больной должен избегать употребления большого количества солёной рыбы, солёных огурцов и прочих подобных продуктов. Кузьменко добавил, что также стоит отказаться и от алкоголя, который также ведет к обезвоживанию организма, отмечает RT.