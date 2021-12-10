В центре Гамалеи рассказали об использованных в мире 200 млн доз «Спутника V»

Около 200 млн доз российской вакцины от коронавируса «Спутник V» уже использовали в разных странах мира. Об этом заявил замглавы центра имени Гамалеи Денис Логунов в ходе Международной научно-практической конференции по вопросам противодействия новой коронавирусной инфекции и другим инфекционным заболеваниям.

РФПИ: «Спутник V» - самая безопасная вакцина в мире

Логунов напомнил, что отечественная вакцина зарегистрирована в 71 государстве.

«Применено уже, по последним цифрам, около 200 млн доз данного вакцинного препарата», — цитирует «Интерфакс» замглавы центра Гамалеи.

Как отметил Логунов, «Спутник V» получил большую экспертизу по эффективности из разных стран мира.

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
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