В центре Гамалеи рассказали об использованных в мире 200 млн доз «Спутника V»
Около 200 млн доз российской вакцины от коронавируса «Спутник V» уже использовали в разных странах мира. Об этом заявил замглавы центра имени Гамалеи Денис Логунов в ходе Международной научно-практической конференции по вопросам противодействия новой коронавирусной инфекции и другим инфекционным заболеваниям.
Логунов напомнил, что отечественная вакцина зарегистрирована в 71 государстве.
«Применено уже, по последним цифрам, около 200 млн доз данного вакцинного препарата», — цитирует «Интерфакс» замглавы центра Гамалеи.
Как отметил Логунов, «Спутник V» получил большую экспертизу по эффективности из разных стран мира.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru