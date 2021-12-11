Центр Гамалеи собрал конструкцию вакцины против «омикрона»
Центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи собрал конструкцию вакцины против штамма коронавирусной инфекции «омикрон». Об этом заявил глава НИЦЭМ Александр Гинцбург.
«Она сделана, как и против всех предыдущих штаммов», — сообщил ученый в беседе с РИА Новости.
Вместе с тем Гинцбург заявил, что оснований для изменения существующей вакцины от COVID-19 пока нет.
Глава центра Гамалеи ранее заявлял, что специалисты НИЦЭМ подстраивают вакцину от коронавируса против «омикрона», подобные манипуляции проводились и для всех предыдущих вариантов инфекции.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru