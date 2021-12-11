Центр Гамалеи собрал конструкцию вакцины против «омикрона»

«Она сделана, как и против всех предыдущих штаммов», — сообщил ученый в беседе с РИА Новости.

Вместе с тем Гинцбург заявил, что оснований для изменения существующей вакцины от COVID-19 пока нет.

Глава центра Гамалеи ранее заявлял, что специалисты НИЦЭМ подстраивают вакцину от коронавируса против «омикрона», подобные манипуляции проводились и для всех предыдущих вариантов инфекции.

