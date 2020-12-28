В Центре Гамалеи назвали сроки снятия ограничений из-за COVID-19

Ограничения, связанные с коронавирусной инфекцией, могут быть сняты к ноябрю следующего года, заявил директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

В интервью телеканалу «Россия 24» учёный рассказал, что бесконтрольная передача инфекции от человека к человеку прекратится после вакцинации 70% населения, отмечает RT. В таких условиях возможно будет снять действующие эпидемиологические ограничения.

«Я надеюсь, что такое время у нас в стране наступит где-то к ноябрю следующего года», — добавил Гинцбург.

Ранее глава НИЦЭМ имени Гамалеи сообщил, что комбинация вакцин от коронавируса «Спутник V» и AstraZeneca сможет защищать вакцинируемого на два года.

