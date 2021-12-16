В центре Гамалеи назвали вероятность распространения «омикрона» высокой
Вероятность распространения штамма коронавируса «омикрон» высока. Об этом заявил заместитель главы центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Денис Логунов в эфире телеканала «Россия 24».
По словам эксперта, согласно данным из зарубежных стран на новую мутацию приходится до 40% заражений COVID-19.
«Поэтому напряженность с COVID-19 не спадает и нужно принимать законы, которые будут обеспечивать безопасность наших граждан», — подчеркнул Логунов.
Ранее представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Дэвид Набарро заявил, что число новых заражений омикрон-штаммом увеличивается вдвое каждые два-три дня, пишет «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru