В Центре Чумакова анонсировали планы по применению вакцины «КовиВак»

«Выпускаемый препарат всегда (предназначен – прим. НСН) для людей от 18 до 60 лет. На этой неделе мы подали документы в министерство здравоохранения с тем, чтобы расширить уже эти показания», - цитирует Ишмухаметова РИА Новости.

Ишмухаметов уже сообщал, после вакцинации препаратом «КовиВак» иммунитет может сохраняться около восьми месяцев. По его словам, в планах центра выпустить 7,5 миллиона доз вакцины до конца текущего года, пишет Газета.ru

Ранее врач-терапевт Ирина Ярцева рассказала Telegram-каналу «Радиоточка НСН», почему в медучреждениях доступен только «Спутник V», хотя уже зарегистрирована третья вакцина от COVID-19 - «КовиВак», а также препарат «ЭпиВакКорона».

«Они все три разные. Пока данных по «КовиВак» нет никаких. Хорошо, что есть разные вакцины, но пока никто не может даже «ЭпиВакКорону» найти, хотя она уже давно зарегистрирована. Даже в госучреждениях нет. Только «Спутник V». А многие пациенты просят «ЭпиВакКорону», ждут. Видимо, был огромный госзаказ на «Спутник V», и его нужно реализовать. Переносится «Спутник V» очень хорошо, у меня есть пациенты за 80, с заболеваниями, делают прививку и все у них хорошо», - заключила медик.

