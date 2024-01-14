В центре Белгорода появилось железобетонное укрытие
В центре Белгорода возле одноименного универмага установили железобетонное укрытие, предназначенное для защиты об обстрелов, передает РИА Новости.
Модульная конструкция представляет собой пять скрепленных бетонных плит. Внутри укрытия есть заграждение, защищающее входной проем от осколков.
После обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) автобусные остановки в Белгороде начали укреплять мешками с песком. Глава города Валентин Демидов заявил, что для защиты транспортных объектов также будут использовать бетонные блоки.
ВСУ 30 декабря нанесли удар по центру Белгорода. Жертвами атаки стали 25 человек, 109 получили ранения различной степени тяжести, напоминает «Радиоточка НСН».
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