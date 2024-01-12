Медведев провел аналогию между визитом в Киев Сунака и обстрелом Белгорода

Своими словами экс-президент России напомнил о трагедии в Белгороде, случившейся в новогодние праздники. Кроме того, Медведев напомнил «извечным врагам» России, что размещение официального воинского контингента Великобритании на Украине фактически будет означать объявление России войны.

Ранее британское правительство заявило, что Сунак в ходе визита в Киев изложит новый крупный пакет мер поддержки и подтвердит тесное партнерство Великобритании и Украины.

