В Центральной России ожидаются морозы до минус 35 градусов

Экстремальные холода ожидаются во Владимирской, Рязанской и Тверской областях. 8 января температура воздуха составит ночью минус 24–29 градусов, днем – минус 16–21 градусов. 9 января температура ночью ожидается до минус 30–35 градусов, днем – минус 21–26 градусов.

Температура в минус 29–30 градусов установится в Ивановской, Костромской, Рязанской, Смоленской и Ярославской областях. Из-за этого в Ярославле 9 января решили отменить уроки для учеников начальной школы, а в средней и старшей школах ввели режим свободного посещения.

В Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Тамбовской и Тульской областях ночная и утренняя температура будет держаться между минус 20 и минус 27 градусами. Днем она повысится до минус 11 градусов.

Ранее в Москве зафиксировали самую холодную ночь с начала зимы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

