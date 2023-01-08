В Центральной России ожидаются морозы до минус 35 градусов
Ночами 8 и 9 января температура в некоторых регионах Центрального федерального округа опустится до 30–35 градусов мороза, сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС.
Экстремальные холода ожидаются во Владимирской, Рязанской и Тверской областях. 8 января температура воздуха составит ночью минус 24–29 градусов, днем – минус 16–21 градусов. 9 января температура ночью ожидается до минус 30–35 градусов, днем – минус 21–26 градусов.
Температура в минус 29–30 градусов установится в Ивановской, Костромской, Рязанской, Смоленской и Ярославской областях. Из-за этого в Ярославле 9 января решили отменить уроки для учеников начальной школы, а в средней и старшей школах ввели режим свободного посещения.
В Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Тамбовской и Тульской областях ночная и утренняя температура будет держаться между минус 20 и минус 27 градусами. Днем она повысится до минус 11 градусов.
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