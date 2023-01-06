Стало известно, как легче переносить аномальные морозы

Как заявила главный терапевт Минздрава России Оксана Драпкина, нужно выходить из теплого помещения на улицу не резко, а постепенно — после выхода из квартиры постоять в прохладном подъезде, чтобы избежать опасных спазмов бронхов и сосудов, которые могут привести к инфаркту.

Отмечается, что резкий перепад погоды может вызвать паническую атаку, симптомы которой — учащенное сердцебиение, удушье, чувство нехватки воздуха, страх или сильная тревога. Реабилитолог Мария Чайковска в случае приступа рекомендует переключить свое внимание на что-то, чтобы успокоиться.

У людей с тревожными расстройствами похолодание может вызвать расстройство пищеварения. В случае возникновения боли в желудке рекомендуют принять препараты-спазмолитики.

В качестве профилактики на период морозов врачи рекомендуют ограничить, либо исключить употребление алкоголя, а также соленые и жирные блюда.

Как стало известно ранее, Морозы до 34-47 градусов ожидаются в регионах европейской части России в ближайшие дни, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

