Стало известно, как легче переносить аномальные морозы
Врачи рассказали, как снизить нагрузку на организм, вызванную аномальными холодами, пришедшими в Россию, сообщает «Комсомольская правда».
Как заявила главный терапевт Минздрава России Оксана Драпкина, нужно выходить из теплого помещения на улицу не резко, а постепенно — после выхода из квартиры постоять в прохладном подъезде, чтобы избежать опасных спазмов бронхов и сосудов, которые могут привести к инфаркту.
Отмечается, что резкий перепад погоды может вызвать паническую атаку, симптомы которой — учащенное сердцебиение, удушье, чувство нехватки воздуха, страх или сильная тревога. Реабилитолог Мария Чайковска в случае приступа рекомендует переключить свое внимание на что-то, чтобы успокоиться.
У людей с тревожными расстройствами похолодание может вызвать расстройство пищеварения. В случае возникновения боли в желудке рекомендуют принять препараты-спазмолитики.
В качестве профилактики на период морозов врачи рекомендуют ограничить, либо исключить употребление алкоголя, а также соленые и жирные блюда.
Как стало известно ранее, Морозы до 34-47 градусов ожидаются в регионах европейской части России в ближайшие дни, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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