В Москве снова зафиксировали самую холодную ночь с начала зимы

«Влияние антициклона на погоду столичного региона продолжает усиливаться, что приводит к дальнейшему понижению температуры. В такой ситуации минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала зимы», — цитирует заявление RT.

Отмечается, что на других метеостанциях столицы минимальные показания термометров составили 21,1-24,8 °C ниже нуля.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков заявил, что в ночь на 7 января в Москве ожидается до минус 25 градусов, сообщает РИА Новости.

