В Москве снова зафиксировали самую холодную ночь с начала зимы
В Москве зафиксирована вторая самая холодная ночь с начала зимы. По данным метеостанции на ВДНХ, к 06:00 температура воздуха в столице упала до -23,4 °C,сообщается на портале «Метеовести».
«Влияние антициклона на погоду столичного региона продолжает усиливаться, что приводит к дальнейшему понижению температуры. В такой ситуации минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала зимы», — цитирует заявление RT.
Отмечается, что на других метеостанциях столицы минимальные показания термометров составили 21,1-24,8 °C ниже нуля.
Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков заявил, что в ночь на 7 января в Москве ожидается до минус 25 градусов, сообщает РИА Новости.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,8 млн+3 303 / сут.
Умерли
394 тыс.+49 / сут.
Выздоровели
21,2 млн+4 463 / сут.
- Зеленский в поздравлении Маккарти выразил надежду на продолжение США помощи Украине
- В Москве снова зафиксировали самую холодную ночь с начала зимы
- СМИ: Путин извлек важный урок из отношения НАТО к РФ в 1990-х годах
- Обращение Шольца к Зеленскому со словами о России вызвало возмущение в Германии
- Журналистка Робинсон объбвинила США в создании биолабораторий на Украине и конфликте с Россией
- Пушков заявил о разрыве отношений между Европой и Россией из-за отказа ФРГ от российского газа
- Путин поздравил россиян с праздником Рождества
- Республиканца Маккарти избрали спикером палаты представителей США с 15-й попытки
- Политолог призвал укреплять отношения между Россией и Индонезией
- Эксперты: Европа не сможет отказаться от бензина из-за дорогой электроэнергии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru