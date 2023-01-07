В Москве снова зафиксировали самую холодную ночь с начала зимы

В Москве зафиксирована вторая самая холодная ночь с начала зимы. По данным метеостанции на ВДНХ, к 06:00 температура воздуха в столице упала до -23,4 °C,сообщается на портале «Метеовести».

Ночь на 6 января стала самой холодной в Москве с начала зимы

«Влияние антициклона на погоду столичного региона продолжает усиливаться, что приводит к дальнейшему понижению температуры. В такой ситуации минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала зимы», — цитирует заявление RT.

Отмечается, что на других метеостанциях столицы минимальные показания термометров составили 21,1-24,8 °C ниже нуля.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков заявил, что в ночь на 7 января в Москве ожидается до минус 25 градусов, сообщает РИА Новости.

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ФОТО: РИА Новости / Айар Варламов
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