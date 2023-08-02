В Центральной России объявили штормовое предупреждение из-за аномальной жары

В Москву на этой неделе приходит настоящее лето с тридцатиградусной жарой и теплыми ночами, заявил ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд «Радиоточке НСН». Уже в пятницу столбик термометра приблизится к 30-ти градусной отметке, а в субботу и воскресенье перевалит через эту отметку.

А 26 июля в Москве прошел самый сильный дождь за всю историю наблюдений. По данным синоптиков, за день в столице выпало больше половины месячной нормы осадков — 45,6 мм.

