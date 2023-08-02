В Центральной России объявили штормовое предупреждение из-за аномальной жары
Гидрометцентр объявил штормовое предупреждение в Москве и нескольких регионах Центрального федерального округа из-за сильной жары с 3 по 7 августа.
Отмечается, что столбики термометров в эти дни будет достигать отметки в 37 градусов. Это коснется Воронежской, Брянской, Калужской, Тульской, Курской, Белгородской и других областей.
В Москву на этой неделе приходит настоящее лето с тридцатиградусной жарой и теплыми ночами, заявил ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд «Радиоточке НСН». Уже в пятницу столбик термометра приблизится к 30-ти градусной отметке, а в субботу и воскресенье перевалит через эту отметку.
А 26 июля в Москве прошел самый сильный дождь за всю историю наблюдений. По данным синоптиков, за день в столице выпало больше половины месячной нормы осадков — 45,6 мм.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru