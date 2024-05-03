В Москве арестовали двух фигурантов по делу экс-главы проекта «Гостех»

Как отметил собеседник агентства, правоохранители в ходе оперативно-розыскных мероприятий по уголовному делу в отношении экс-директора проекта «Гостех» компании «Цифрум» Ярослава Демченко установили причастность Прошко и Аникина к хищению свыше 38 млн рублей.

«Столичный суд удовлетворил ходатайства следствия об избрании обоим фигурантам меры пресечения в виде заключения под стражу», — сообщил источник.

По данным следствия, «РСВ» и «Клевер» взяли обязательства подрядчика при создании «Горизонта» и заключили соответствующий договор с Демченко. Как отмечал гендиректор «Клевера», контрактом занимался менеджер Прошко, при этом у компании даже не было технической возможности создать платформу. По данным суда, на счет «РСВ», занимающейся разработкой ПО, перечислили около 32 млн рублей. Остальные похищенные деньги ушли на счет другой организации, правоохранители проводят проверку.

Ранее Ярослава Демченко заподозрили в хищении свыше 38 млн рублей, выделенных на разработку «Горизонта», напоминает «Свободная пресса». Бывшего директора проекта «Гостех» задержали в апреле.

