Стало известно, как мошенники могут использовать интерес россиян к VPN

По его словам, для пользователей, которые продолжат общаться на запрещенных платформах, наказание не предусмотрено. Поэтому некоторые пытаются подключиться к заблокированным соцсетям с помощью сервисов VPN, тем самым рискуя привлечь внимание злоумышленников, заинтересованных в получении персональных данных и конфиденциальной информации о потенциальных жертвах.

Эксперт отмечает, что посторонние лица могут получить доступ к определенной информации частного характера.

Ранее заслуженный адвокат России Людмила Айвар в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявила, что россиянам не грозит наказание за пользование Facebook и Instagram (запрещенные в РФ экстремистские организации) через VPN, если это не будет законодательно ограничено государством.

