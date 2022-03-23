Стало известно, как мошенники могут использовать интерес россиян к VPN

Жители России стали активнее использовать VPN-сервисы, чем могут воспользоваться мошенники, сообщает радио Sputnik со ссылкой на эксперта по информационной безопасности компании Cisco Systems Алексея Лукацкого.

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По его словам, для пользователей, которые продолжат общаться на запрещенных платформах, наказание не предусмотрено. Поэтому некоторые пытаются подключиться к заблокированным соцсетям с помощью сервисов VPN, тем самым рискуя привлечь внимание злоумышленников, заинтересованных в получении персональных данных и конфиденциальной информации о потенциальных жертвах.

Эксперт отмечает, что посторонние лица могут получить доступ к определенной информации частного характера.

Ранее заслуженный адвокат России Людмила Айвар в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявила, что россиянам не грозит наказание за пользование Facebook и Instagram (запрещенные в РФ экстремистские организации) через VPN, если это не будет законодательно ограничено государством.

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ТЕГИ:ИнтернетМошенники
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