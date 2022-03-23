Стало известно, как мошенники могут использовать интерес россиян к VPN
Жители России стали активнее использовать VPN-сервисы, чем могут воспользоваться мошенники, сообщает радио Sputnik со ссылкой на эксперта по информационной безопасности компании Cisco Systems Алексея Лукацкого.
По его словам, для пользователей, которые продолжат общаться на запрещенных платформах, наказание не предусмотрено. Поэтому некоторые пытаются подключиться к заблокированным соцсетям с помощью сервисов VPN, тем самым рискуя привлечь внимание злоумышленников, заинтересованных в получении персональных данных и конфиденциальной информации о потенциальных жертвах.
Эксперт отмечает, что посторонние лица могут получить доступ к определенной информации частного характера.
Ранее заслуженный адвокат России Людмила Айвар в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявила, что россиянам не грозит наказание за пользование Facebook и Instagram (запрещенные в РФ экстремистские организации) через VPN, если это не будет законодательно ограничено государством.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
17,6 млн+26 394 / сут.
Умерли
365 тыс.+472 / сут.
Выздоровели
16,3 млн+74 920 / сут.
- Стало известно, как мошенники могут использовать интерес россиян к VPN
- Китайские СМИ: применение комплекса «Кинжал» на Украине стало пощечиной НАТО
- Кадыров призвал Зеленского повернуться лицом к России
- Названа возможная стоимость бензина на АЗС в перспективе
- СМИ: США готовят санкции против большинства депутатов Госдумы
- Кадыров: Проводил на Украину самых подготовленных бойцов
- В России наладят производство отечественной вакцины от вируса папилломы человека
- Румынские истребители перехватили борт Москва – Стамбул
- В России начинают выпускать китайские электрокары
- Аналитик предсказал скачок цен на нефть до $150 за баррель
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru