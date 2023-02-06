В ЦБ РФ предупредили о новом мошенничестве с помощью QR-кодов

Мошенники начали использовать новую схему с QR-кодами, сообщают «Известия» со ссылкой на заместителя председателя Центробанка России Германа Зубарева.

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По его словам, мошенники стали использовать новую схему обмана с помощью размещения QR-кодов в общественных местах. Россияне доверяют чат-ботам, поскольку они напоминают сервисы ведомств.

«В объявлениях предлагается получить бесплатную консультацию о гарантированной социальной выплате. Когда человек сканирует QR-код, он попадает в чат-бот в мессенджере. Далее выясняется, что ему якобы положена выплата», — отметили в ЦБ РФ.

Также мошенники придумали новый способ обманывать граждан в интернете – якобы продавать товары по очень низким ценам.

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ФОТО: РИА Новости/Нина Зотина
ТЕГИ:ЦентробанкМошенникиQR-код
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