Мошенники грабят россиян с предложениями о трудоустройстве

Мошенники стали все чаще использовать предложениями о трудоустройстве, чтобы выманить деньги у россиян. Под видом сбора документов жертве для приема на работу «соискателю» предлагается сообщить банковскую информацию, пишут «Известия» со ссылкой на «Сбер».

СМИ: фигуристка Тарасова перевела телефонным мошенникам почти 800 тысяч рублей

Мошенники просят сообщить номер карты и код из SMS, направленный жертве, чтобы направить будущий гонорар или зарплату. После передачи кода злоумышленники получают доступ к средствам «клиента» и могут их списать.

«Существуют простые правила безопасности. Прежде всего проверьте, существует ли компания, разместившая объявление о вакансии. Если профиль работодателя в Сети выглядит сомнительно, обратитесь в организацию напрямую», — рекомендовали в «Сбере».

Издание также напоминает, что работодатель все расчеты ведет на основании расчетного счета, прикрепленного к банковской карте, а не ее номера.

Ранее стало известно, что телефонные аферисты могут похитить деньги, убедив человека перевести их на его же счет, сообщает «Прайм» со ссылкой на специалиста по международным финансовым рынкам Романа Эткинда.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Банковские КартыТрудоустройствоМошенничествоМошенники
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры