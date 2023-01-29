Мошенники грабят россиян с предложениями о трудоустройстве
Мошенники стали все чаще использовать предложениями о трудоустройстве, чтобы выманить деньги у россиян. Под видом сбора документов жертве для приема на работу «соискателю» предлагается сообщить банковскую информацию, пишут «Известия» со ссылкой на «Сбер».
Мошенники просят сообщить номер карты и код из SMS, направленный жертве, чтобы направить будущий гонорар или зарплату. После передачи кода злоумышленники получают доступ к средствам «клиента» и могут их списать.
«Существуют простые правила безопасности. Прежде всего проверьте, существует ли компания, разместившая объявление о вакансии. Если профиль работодателя в Сети выглядит сомнительно, обратитесь в организацию напрямую», — рекомендовали в «Сбере».
Издание также напоминает, что работодатель все расчеты ведет на основании расчетного счета, прикрепленного к банковской карте, а не ее номера.
Ранее стало известно, что телефонные аферисты могут похитить деньги, убедив человека перевести их на его же счет, сообщает «Прайм» со ссылкой на специалиста по международным финансовым рынкам Романа Эткинда.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,9 млн+6 941 / сут.
Умерли
395 тыс.+40 / сут.
Выздоровели
21,3 млн+3 612 / сут.
- Концерты группы «ДДТ» в Челябинске и Магнитогорске снова перенесли
- Бойцы ЧВК «Вагнер» обнаружили в Бахмуте тела иностранных наемников с отрезанными головами и руками
- Два человека погибли в результате обстрела моста под Мелитополем
- СМИ: План Зеленского по захвату Крыма - безумие и может обернуться ядерной войной
- Скончался создатель мультипликационного кота Леопольда
- СМИ назвали ресурс, из-за которого США поддерживают Украину
- Министр обороны Украины признал тяжелую военную ситуацию на востоке страны
- Военный аналитик Литовкин обвинил США в причастности к удару по больнице в ЛНР
- При обстреле моста в Запорожье из HIMARS погибли мирные граждане
- Джокович стал победителем Australian Open в десятый раз
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru