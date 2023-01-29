Мошенники грабят россиян с предложениями о трудоустройстве

Мошенники просят сообщить номер карты и код из SMS, направленный жертве, чтобы направить будущий гонорар или зарплату. После передачи кода злоумышленники получают доступ к средствам «клиента» и могут их списать.

«Существуют простые правила безопасности. Прежде всего проверьте, существует ли компания, разместившая объявление о вакансии. Если профиль работодателя в Сети выглядит сомнительно, обратитесь в организацию напрямую», — рекомендовали в «Сбере».

Издание также напоминает, что работодатель все расчеты ведет на основании расчетного счета, прикрепленного к банковской карте, а не ее номера.

Ранее стало известно, что телефонные аферисты могут похитить деньги, убедив человека перевести их на его же счет, сообщает «Прайм» со ссылкой на специалиста по международным финансовым рынкам Романа Эткинда.

