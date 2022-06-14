В ЦБ предложили предоставить россиянам право на запрет выдачи себе кредитов
В Центробанке предложили предоставить россиянам возможность самостоятельно устанавливать запрет на получение ими новых кредитов. Об этом говорится на официальном сайте регулятора.
ЦБ уже подготовил соответствующие законодательные предложения и направил их на согласование.
В ведомстве подчеркивают, что такая мера позволит обезопасить граждан от тех ситуаций, когда мошенники оформляют на их имя займы или кредиты, и сократит вероятность утечки личных данных пользователей. Отмечается, что для этого необходимо будет зафиксировать специальный запрет кредитной истории.
Согласно предложению, перед выдачей кредитов банки и микрофинансовые организации будут обязаны проверять наличие самоограничений клиента.
«И если, несмотря на то, что они действуют, кредитор все равно выдаст деньги, он не сможет требовать погашения долга», - добавил руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Центробанка Михаил Мамута.
По данным ведомства, ограничения будут разделяться по виду кредитора и по способу обращения, также их можно будет установить на все кредиты или только на какой-то отдельный вид. Возможное количество проведения процедур не ограничено. При этом клиентам необходимо будет обратиться в любое квалифицированное бюро кредитных историй через банк, МФО или портал госуслуг.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,4 млн+2 797 / сут.
Умерли
380 тыс.+61 / сут.
Выздоровели
17,8 млн+3 324 / сут.
- В ЦБ предложили предоставить россиянам право на запрет выдачи себе кредитов
- В ДНР призвали Россию чаще применять «Искандеры» и авиацию
- Владивостокская сеть фастфуда «Еда и точка» намерена судиться с экс-«Макдоналдсом»
- Адвокат заявил, что Навального этапировали из Покрова
- Захарова назвала Украину колонией Запада
- Украина попросила о коридоре для выхода гражданских с «Азота» в Лисичанск
- Госдума ужесточила ответственность за повторные побои
- «Газпром» заявил о снижении прокачки по «Северному потоку»
- Макаревич сравнил встречу с фанатами в Израиле с адом
- Wildberries начал продавать товары бренда Zara
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru