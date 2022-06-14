В ЦБ предложили предоставить россиянам право на запрет выдачи себе кредитов

В Центробанке предложили предоставить россиянам возможность самостоятельно устанавливать запрет на получение ими новых кредитов. Об этом говорится на официальном сайте регулятора.

ЦБ уже подготовил соответствующие законодательные предложения и направил их на согласование.

В ведомстве подчеркивают, что такая мера позволит обезопасить граждан от тех ситуаций, когда мошенники оформляют на их имя займы или кредиты, и сократит вероятность утечки личных данных пользователей. Отмечается, что для этого необходимо будет зафиксировать специальный запрет кредитной истории.

Согласно предложению, перед выдачей кредитов банки и микрофинансовые организации будут обязаны проверять наличие самоограничений клиента.