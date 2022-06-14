В ЦБ предложили предоставить россиянам право на запрет выдачи себе кредитов

В Центробанке предложили предоставить россиянам возможность самостоятельно устанавливать запрет на получение ими новых кредитов. Об этом говорится на официальном сайте регулятора.

ЦБ уже подготовил соответствующие законодательные предложения и направил их на согласование.

В ведомстве подчеркивают, что такая мера позволит обезопасить граждан от тех ситуаций, когда мошенники оформляют на их имя займы или кредиты, и сократит вероятность утечки личных данных пользователей. Отмечается, что для этого необходимо будет зафиксировать специальный запрет кредитной истории.

Согласно предложению, перед выдачей кредитов банки и микрофинансовые организации будут обязаны проверять наличие самоограничений клиента.

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«И если, несмотря на то, что они действуют, кредитор все равно выдаст деньги, он не сможет требовать погашения долга», - добавил руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Центробанка Михаил Мамута.

По данным ведомства, ограничения будут разделяться по виду кредитора и по способу обращения, также их можно будет установить на все кредиты или только на какой-то отдельный вид. Возможное количество проведения процедур не ограничено. При этом клиентам необходимо будет обратиться в любое квалифицированное бюро кредитных историй через банк, МФО или портал госуслуг.

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ФОТО: РИА Новости / Игорь Зарембо
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