В ЦБ отметили высокую интенсивность хакерских атак на российские банки

Он отметил, что пиковые нагрузки на сектор были зафиксированы весной. Таким образом, в марте число кибератак возросло в 20 раз, а в мае – 80 раз. Уваров указал, что за третий квартал 2022 года количество атак превысило аналогичный показатель прошлого года практически в два раза.

Ранее замдиректора по стратегическому развитию Ассоциации «Отечественный софт» Олег Кравчук в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что IT-системы российских объектов критической и социальной инфраструктуры хорошо защищены.

