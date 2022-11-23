В ЦБ отметили высокую интенсивность хакерских атак на российские банки
Интенсивность хакерских атак на кредитно-финансовую сферу России все еще высокая. Об этом сообщил глава департамента информационной безопасности Центробанка Вадим Уваров на конференции.
Он отметил, что пиковые нагрузки на сектор были зафиксированы весной. Таким образом, в марте число кибератак возросло в 20 раз, а в мае – 80 раз. Уваров указал, что за третий квартал 2022 года количество атак превысило аналогичный показатель прошлого года практически в два раза.
Ранее замдиректора по стратегическому развитию Ассоциации «Отечественный софт» Олег Кравчук в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что IT-системы российских объектов критической и социальной инфраструктуры хорошо защищены.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,6 млн+5 631 / сут.
Умерли
392 тыс.+54 / сут.
Выздоровели
21,0 млн+6 785 / сут.
- Мурашко: регулирование цен на медицинские изделия может привести к дефициту
- Эрдоган не исключил возможность встречи с Асадом
- МИД Китая потребовал от НАТО соблюдать географические рамки
- Верховный суд Великобритании отказал Шотландии в праве на референдум о независимости
- «Только начало»: Эрдоган заявил о праве Турции «разобраться» с террористами в Сирии и Ираке
- Кличко назвал предстоящую зиму самой тяжелой со времен Второй мировой
- СМИ: Россия и НАТО договорились избегать инцидентов в Черном море
- В России может возникнуть необходимость досрочной индексации тарифов ЖКХ
- СБУ допросила более 50 человек во время обысков в храмах УПЦ
- В ЦБ отметили высокую интенсивность хакерских атак на российские банки
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru