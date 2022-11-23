В ЦБ отметили высокую интенсивность хакерских атак на российские банки

Интенсивность хакерских атак на кредитно-финансовую сферу России все еще высокая. Об этом сообщил глава департамента информационной безопасности Центробанка Вадим Уваров на конференции.

Хакеры Killnet атаковали сайт Белого дома

Он отметил, что пиковые нагрузки на сектор были зафиксированы весной. Таким образом, в марте число кибератак возросло в 20 раз, а в мае – 80 раз. Уваров указал, что за третий квартал 2022 года количество атак превысило аналогичный показатель прошлого года практически в два раза.

Ранее замдиректора по стратегическому развитию Ассоциации «Отечественный софт» Олег Кравчук в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что IT-системы российских объектов критической и социальной инфраструктуры хорошо защищены.

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ФОТО: РИА Новости/Наталья Селиверстова
ТЕГИ:РоссияХакерыЦентробанк
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