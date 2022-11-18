Хакеры Killnet атаковали сайт Белого дома

Российские хакеры из группировки Killnet в ночь на пятницу парализовали работу сайта Белого дома. Об этом киберспециалисты сообщили в своем Telegram-канале.

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При попытке входа ресурс выдавал сообщение об ошибке 429 («слишком много запросов»). По данным Killnet, они взломали военную государственную защиту от DDOS — Automattic Inc, пишет Ura.ru.

Как отметили хакеры, таким образом они «коллективно провожают на пенсию» президента США Джо Байдена.

Ранее группа Killnet атаковала государственные сайты стран Прибалтики, приурочив кибернападение ко Дню военного разведчика в РФ, напоминает РИА ФАН.

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ФОТО: РИА Новости/Наталья Селиверстова
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