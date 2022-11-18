Хакеры Killnet атаковали сайт Белого дома

При попытке входа ресурс выдавал сообщение об ошибке 429 («слишком много запросов»). По данным Killnet, они взломали военную государственную защиту от DDOS — Automattic Inc, пишет Ura.ru.

Как отметили хакеры, таким образом они «коллективно провожают на пенсию» президента США Джо Байдена.

Ранее группа Killnet атаковала государственные сайты стран Прибалтики, приурочив кибернападение ко Дню военного разведчика в РФ, напоминает РИА ФАН.

