Калашников обвинил банки в финансовой безграмотности россиян

В финансовой безграмотности виноваты не сами люди, а финансовые институты, заявил первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Сергей Калашников в пресс-центре НСН.

«Финансовые безграмотные жители любой страны, самой развитой – Америка, Англия, Германия. Они не вдаются в эти заморочки. Специалистов по инвестированию в любой стране не так много. С этим можно бороться, повышать доступность механизмов инвестирования. Финансовые пирамиды развиваются в условиях экономической нестабильности, когда люди ощущают нищету и угрозу, не понимают, какие существуют механизмы. В данном случае нужно осуждать за финансовую безграмотность не людей, а финансовые институты, которые не могут донести до людей, что они могут и какие границы. Это большая проблема, прежде всего, Центробанка», - рассказал Калашников.