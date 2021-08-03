Калашников обвинил банки в финансовой безграмотности россиян
Первый зампред комитета Госдумы по экономической политике считает, что граждане нуждаются в тщательных разъяснениях в области инвестирования, особенно в сложные экономические периоды.
В финансовой безграмотности виноваты не сами люди, а финансовые институты, заявил первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Сергей Калашников в пресс-центре НСН.
«Финансовые безграмотные жители любой страны, самой развитой – Америка, Англия, Германия. Они не вдаются в эти заморочки. Специалистов по инвестированию в любой стране не так много. С этим можно бороться, повышать доступность механизмов инвестирования. Финансовые пирамиды развиваются в условиях экономической нестабильности, когда люди ощущают нищету и угрозу, не понимают, какие существуют механизмы. В данном случае нужно осуждать за финансовую безграмотность не людей, а финансовые институты, которые не могут донести до людей, что они могут и какие границы. Это большая проблема, прежде всего, Центробанка», - рассказал Калашников.
Ранее в Казани правоохранители задержали одного из основателей финансовой пирамиды Finiko Кирилла Доронина. По версии следствия, с июня 2018 года по декабрь 2020 года представители Finiko занимались привлечением средств граждан под предлогом высокоэффективных вложений на фондовых рынках, а также рынках криптовалюты и различных торговых площадках. Предполагаемая сумма ущерба составила порядка 70 миллионов рублей.
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