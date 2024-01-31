В Тропарево-Никулино улучшат инфраструктуру и благоустроят дворы

В районе Тропарево-Никулино на западе Москвы улучшат социальную и транспортную инфраструктуру, а также благоустроят дворы и улицы. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Он напомнил, что в районе уже запустили новые станции метро «Тропарево» и «Озерная», а также шесть новых маршрутов наземного транспорта. Помимо этого благоустроили участок Ленинского проспекта и парк Летчиков-испытателей, а также 47 детских и 15 спортивных площадок.

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В Тропарево-Никулино открыта академия спорта «Плейпарк», учебно-тренировочный комплекс академии фигурного катания «Ангелы Плющенко» и спортивный комплекс с ледовой ареной в Олимпийской деревне. В районе также увеличилось число медицинских и образовательных учреждений.

Ранее сообщалось, что столичном районе Южное Бутово на улице Остафьевской строится спортивный комплекс «Максимум», его готовность на конец января оценивается на 30%.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Федоренко
ТЕГИ:СтроительствоМосква

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