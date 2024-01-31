В Тропарево-Никулино улучшат инфраструктуру и благоустроят дворы

В районе Тропарево-Никулино на западе Москвы улучшат социальную и транспортную инфраструктуру, а также благоустроят дворы и улицы. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Он напомнил, что в районе уже запустили новые станции метро «Тропарево» и «Озерная», а также шесть новых маршрутов наземного транспорта. Помимо этого благоустроили участок Ленинского проспекта и парк Летчиков-испытателей, а также 47 детских и 15 спортивных площадок.