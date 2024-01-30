Спорткомплекс «Максимум» в Южном Бутове готов на 30%

В столичном районе Южное Бутово на улице Остафьевской строится спортивный комплекс «Максимум», его готовность на конец января оценивается на 30%. Об этом сообщил глава департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

«Строители уже полностью завершили монолитные работы и установки металлоконструкций здания, устройство кровли выполнено примерно на 80%», - добавил он.

Спорткомплекс будет состоять из двух этажей, его площадь превышает 8600 квадратных метров. В здании будут построены несколько бассейнов, в том числе для детей, ледовое поле, зал для физических упражнений и различные помещения для медицинского персонала и администрации.

Комплекс будет приспособлен для маломобильных граждан. Суточная пропускная способность – 1500 человек в сутки. Рабочие также благоустроят прилегающую территорию – вокруг здания появятся велопарковки, будет организован небольшой сквер и два парковочных сектора.

