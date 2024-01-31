В Рязанском районе планируется построить жилой квартал с соцобъектами и логистическим центром

Жилой квартал с социальной инфраструктурой и логистическим центром планируют возвести на месте бывшей промзоны на юго-востоке Москвы. Об этом заявил заместитель мэра в правительстве столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Застройку запланировали вблизи Рязанского проспекта и Окской улицы в Рязанском районе.

«На месте складских и торгово-бытовых объектов за счет инвестора предстоит построить почти 450 тыс. кв.м недвижимости, в том числе 241,7 тыс. кв.м жилья, логистический центр на 124,6 тыс. кв.м», — указал Бочкарев.

Кроме того, здесь возведут образовательный комплекс со школой на 575 учеников и детским садом на 300 мест. Более 24 тысяч «квадратов» жилья от общего объема передадут для расселения пятиэтажных домов по программе реновации.

Как отметила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская, на территории также появятся физкультурно-оздоровительный комплекс, объекты офисной и бытовой инфраструктуры площадью около 18,3 тыс. кв.м. Обеспеченность дорогами и социальной инфраструктурой подробно прорабатывают на этапе подготовки градостроительной документации.

«Участок бывшей промзоны "Грайвороново" площадью 22,56 гектара будет реорганизован по программе комплексного развития территорий. Благодаря строительству коммерческой недвижимости, производственных и социальных объектов, а также логистического центра будет создано около трех тысяч рабочих мест», — указал министр столичного правительства, глава Департамента городского имущества Максим Гаман.

По его словам, объем инвестиций может составить около 52 млрд рублей, ежегодный бюджетный эффект – свыше 1,13 млрд.

Инвестора, которому поручат реализацию проекта, определят на открытом аукционе. Заявочная кампания продлится до 12 марта, торги состоятся 21 марта. Вся необходимая информация представлена на сайте ГИС Торги, электронной торговой площадке «Росэлторг», Инвестиционном портале Москвы.

