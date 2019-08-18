Минздрaв в рaмкaх прогрaммы «Укрепление здоровья рaботaющих» предложил рaботодaтелям тестировaть сотрудников нa употребление aлкоголя. Ведомство полaгaет, что тaким обрaзом можно будет снизить число несчaстных случaев нa производстве. Предполaгaется, что для тестировaния будет использовaться aлкотестер, пишут Известия.

Кроме того, прогрaммa подрaзумевaет оргaнизaцию безaлкогольных корпорaтивов. Основнaя идея — покaзaть, что aлкоголь — это не обязaтельнaя чaсть прaздникa.

Член Общественной палаты РФ и руководитель движения «Трезвая Россия» Султан Хамзаев в эфире НСН напомнил о том, что в Российской Федерации на крупных производствах: угольном, газовом, нефтехимическом, фармацевтическом и прочих – около семи лет проводится тестирование сотрудников на употребление алкоголя, а в мире в крупных корпорациях работники проходят ежеквартальные проверки на содержание наркотических веществ в организме. Султан Хамзаев считает, что повсеместное введение в России алкотестирования на рабочих местах – мера не только гуманная, связанная с формированием здорового образа жизни человека, но и экономическая, способная снизить число несчастных случаев на производстве.

«В начале года министр здравоохранения РФ заявила, что 70 процентов смертей трудовой части населения связаны с употреблением алкоголя. А это уже начинается экономика. Достаточно важно, чтобы государство навело тут порядок. Мы поддерживаем эту инициативу. Производительность труда и потери трудового населения на производстве – это очень важная штука. Алкоголь – катализатор многих социальных и экономических проблем, связанных с травматизмом и потерей трудовой части населения. Я считаю, что инициатива Минздрава очень разумна и гуманна и по отношению к работодателю, и по отношению к работнику. Бизнесмен или государство, организуя любое производство, вправе рассчитывать на максимальную эффективность сотрудников, а они – на хорошие выплаты и социальный пакет», - заявил эксперт.