В ТПП усомнились в эффективности QR-кодов в барах Москвы

Запуск в Москве системы чек-ин в ночных заведениях вряд ли снизит их посещаемость. На это может повлиять только общая ситуация с коронавирусом. Такое мнение выразил глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) Сергей Катырин. Его слова приводит агентство РИА Новости.

Катырин добавил, что в бары и ночные клубы, в основном, ходит молодое поколение, поэтому люди спокойно относятся к QR-кодам и к тому, что оставляют какую-то личную информацию.

Он отметил, что сейчас бизнес столкнулся не с последствиями второй волны, а с «продолжением первой, просто в более активной фазе». Также глава ТПП заявил, что «надо отдать должное» городским властям, которые не закрывают полностью все заведения. Подобный подход, по мнению Катырина, не позволяет экономике стремительно снижаться.

Накануне власти Москвы назвали фейком слухи о том, что система чек-ин введена с целью создания базы данных с посетителями баров и ночных клубов.

Ранее сообщалось, что ночные заведения в Москве введут систему чек-ин. Такая мера была принята, чтобы обезопасить посетителей от заболевания коронавирусом и снизить риски его распространения.

