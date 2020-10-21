Власти Москвы назвали фейком слухи о существовании базы данных посетителей клубов

Мэрия Москвы не располагает информацией обо всех зарегистрировавшихся посетителях ночных клубов и баров. Базы данных с этими людьми не существует, заявил глава департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк в разговоре с ТАСС.

«Посетители ночных и иных развлекательных заведений, которые разместили при входе QR-коды и участвуют в эксперименте по обеспечению идентификации своих гостей, не попадают в какую-либо специальную базу», — сказал Немерюк. Чиновеник подчеркнул, что эти данные не передаются Роспотребнадзору.

Он добавил, что при регистрации QR-кода власти получают только номер телефона. Если у кого-то из посетителей заведения выявят коронавирус, на телефон остальных придет SMS-уведомление.

Ранее сообщалось, что ночные заведения в Москве введут систему чек-ин. Такая мера была принята, чтобы обезопасить посетителей от заболевания коронавирусом и снизить риски его распространения.

