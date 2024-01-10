В Климовске после аварии без тепла остаются 37 домов
10 января 202411:17
Глава Подмосковья Андрей Воробьев в своем Telegram-канале сообщил, что на сегодняшний день без тепла в Климовске остаются 37 домов.
«Сейчас тепло подведено к 146 домам из 176. Семь домов из ранее запущенных пришлось отключить от отопления из-за утечек из системы отопления, поэтому сейчас осталось подвести тепло еще к 37 домам», - написал губернатор.
Он уточнил, что среди проблемных домов 12 многоэтажек, все они расположены в центре города, и работы по ним планируется закончить до конца дня.
Накануне жители Электростали, где также наблюдаются перебои с подачей тепла, начали жечь костер на улице, чтобы согреться. Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru