В Климовске после аварии без тепла остаются 37 домов

«Сейчас тепло подведено к 146 домам из 176. Семь домов из ранее запущенных пришлось отключить от отопления из-за утечек из системы отопления, поэтому сейчас осталось подвести тепло еще к 37 домам», - написал губернатор.

Он уточнил, что среди проблемных домов 12 многоэтажек, все они расположены в центре города, и работы по ним планируется закончить до конца дня.

Накануне жители Электростали, где также наблюдаются перебои с подачей тепла, начали жечь костер на улице, чтобы согреться. Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

