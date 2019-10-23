В Тимирязевском районе в ходе реновации построят художественную школу

Ранее руководитель Москомархитектуры Юлиана Княжевская заявила, что исторические здания, которые находятся в кварталах реновации, реставрируют и передают в общественное пользование.

Эксперты отмечают, что в настоящий момент проект проходит процедуру публичных слушаний. Они стартовали 18 октября и проходят в районах Академический, Черёмушки, Ломоносовский, Люблино, Обручевский и Тимирязевский. Ознакомиться с проектом, задать интересующие вопросы и оставить свои предложения можно с 25 октября в информационном центре программы реновации по адресу 2-я Брестская улица, дом 6.

К слову, жилые дома с подземными автостоянками, а также ряд объектов социальной сферы появятся в Покровском-Стрешневе на территории 3-го микрорайона. В рамках выполнения программы реновации там будут построены новая школа на 350 мест и детский сад на 200. Об этом сообщил глава архитектурно-планировочного объединения №3 Института Генплана Москвы Максим Гурвич.



