В Тимирязевском районе в ходе реновации построят художественную школу
Cтроительство учебного корпуса, в котором разместятся блок начальных классов для 175 учеников и детский сад на 150 мест, предусмотрено проектом застройки квартала реновации в Тимирязевском районе. Кроме того, в районе могут появиться детско-взрослая поликлиника, центр дополнительного образования и художественная школа. Также стало известно, что территорию района озеленят. Здесь высадят деревья и кустарники, разобьют газоны и цветники. Во дворах установят современные детские площадки и уличные спортивные тренажеры. В микрорайоне проложат сеть велодорожек и установят пункты велопроката.
Ранее руководитель Москомархитектуры Юлиана Княжевская заявила, что исторические здания, которые находятся в кварталах реновации, реставрируют и передают в общественное пользование.
Эксперты отмечают, что в настоящий момент проект проходит процедуру публичных слушаний. Они стартовали 18 октября и проходят в районах Академический, Черёмушки, Ломоносовский, Люблино, Обручевский и Тимирязевский. Ознакомиться с проектом, задать интересующие вопросы и оставить свои предложения можно с 25 октября в информационном центре программы реновации по адресу 2-я Брестская улица, дом 6.
К слову, жилые дома с подземными автостоянками, а также ряд объектов социальной сферы появятся в Покровском-Стрешневе на территории 3-го микрорайона. В рамках выполнения программы реновации там будут построены новая школа на 350 мест и детский сад на 200. Об этом сообщил глава архитектурно-планировочного объединения №3 Института Генплана Москвы Максим Гурвич.
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