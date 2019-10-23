Два детсада и поликлинику построят в квартале реновации в Измайлове
Недалеко от музея-усадьбы «Измайлово» в рамках программы реновации квартала появятся два новых детских сада на 275 и 300 мест, а также образовательный центр на 1225 учащихся. Также сообщается, что участники программы реновации получат квартиры рядом с Серебряно-Виноградным прудом. По словам разработчиков проекта, который сейчас проходит публичные слушания, на месте пустующих пространств появятся дома с видовыми квартирами.
Специалисты отмечают, что расположение и высота домов будут такими, чтобы максимальное количество жителей могли видеть из своих окон пруд. Кроме того, в квартале появится бульвар, который соединит жилую часть с озелененной территорией у пруда. Здесь проложат велодорожки и пешеходные маршруты, обустроят зоны отдыха и спортивные площадки. Прибрежную территорию Серебряно-Виноградного пруда также благоустроят., отмечает Москва 24.
Напомним, в столице проходят публичные слушания по шести проектам планировки в рамках программы реновации. Они идут в районах Бескудниковский, Западное Дегунино, Измайлово, Крюково, Фили-Давыдково и Покровское-Стрешнево. Ознакомиться с проектом, а также задать интересующие вопросы жители столицы могут в информационном центре программы реновации (2-я Брестская улица, дом 6), а также на экспозициях, открытых в каждом из шести районов.
Ранее НСН писала, что в московском районе Бескудниково появятся музыкальная школа и физкультурно-оздоровительный комплекс с ледовым дворцом. Объекты построят по программе реновации, сообщил начальник территориально проектно-планировочной мастерской Северного административного округа столицы ГБУ «ГлавАПУ» Станислав Мягков.
Сейчас проект планировки микрорайонов 8 и 9 проходит процедуру публичных слушаний. В нём, в частности, также значится строительство двух новых школ и четырех детских садов. В программу реновации данного проекта включены 37 жилых домов. На их месте возведут жильё комфорт-класса. Первые этажи там будут отведены под центры госуслуг, магазины, аптеки, детские кружки.
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