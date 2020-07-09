В Telegram сравнили Apple и Google с Золотой Ордой

"Получается, что раньше в Татарстане была ставка Золотой Орды, и все привозили дань в Татарстан. А теперь есть такая ставка где-то в Сан-Франциско около "Золотого моста", и все привозят дань туда", - цитирует Перекопкого агентство.

Представитель Telegram отметил, что эта ситуация тормозит развитие информационных технологий в мире. Перекопский добавил, что несмотря на то, что в России IT-компании будут платить 3% налога, в США они должны уплачивать 30%.

Ранее основатель Telegram Павел Дуров также раскритиковал Apple и Google, отметив необходимость законодательно закрепить возможность скачивания приложений не только через Appstore и Play Store. По его мнению, это может обеспечить, например, закон о предустановке национальных альтернативных магазинов приложений.





