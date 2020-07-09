В Telegram сравнили Apple и Google с Золотой Ордой
IT-компании сегодня вынуждены «платить дань» Apple и Google, как во времена Золотой Орды. Об этом заявил вице-президент Telegram Илья Перекопский в ходе панельной дискуссии с участием премьер-министра Михаила Мишустина.
"Получается, что раньше в Татарстане была ставка Золотой Орды, и все привозили дань в Татарстан. А теперь есть такая ставка где-то в Сан-Франциско около "Золотого моста", и все привозят дань туда", - цитирует Перекопкого агентство.
Представитель Telegram отметил, что эта ситуация тормозит развитие информационных технологий в мире. Перекопский добавил, что несмотря на то, что в России IT-компании будут платить 3% налога, в США они должны уплачивать 30%.
Ранее основатель Telegram Павел Дуров также раскритиковал Apple и Google, отметив необходимость законодательно закрепить возможность скачивания приложений не только через Appstore и Play Store. По его мнению, это может обеспечить, например, закон о предустановке национальных альтернативных магазинов приложений.
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