Дуров: Нужно помешать Apple и Google «собирать налог со всего человечества»
Основатель Telegram Павел Дуров заявил о необходимости законодательно закрепить возможность скачивания приложений не только через Appstore и Play Store. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам Дурова, это освободит разработчиков приложений от 30-процентного налога, направляемого этим двум транснациональным IT-гигантам. По его мнению, это может обеспечить, например, закон о предустановке национальных альтернативных магазинов приложений.
В случае отказа от действий в этом направлении, Дуров прогнозирует продолжение продаж стартапов из других стран за минимальные деньги компаниям Кремниевой долины. Он подчеркнул, что такая ситуация негативно отражается как на локальных разработчиках, национальной экономике, так и на глобальном прогрессе.
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