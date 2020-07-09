Дуров: Нужно помешать Apple и Google «собирать налог со всего человечества»

Основатель Telegram Павел Дуров заявил о необходимости законодательно закрепить возможность скачивания приложений не только через Appstore и Play Store. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Дурова, это освободит разработчиков приложений от 30-процентного налога, направляемого этим двум транснациональным IT-гигантам. По его мнению, это может обеспечить, например, закон о предустановке национальных альтернативных магазинов приложений.

В случае отказа от действий в этом направлении, Дуров прогнозирует продолжение продаж стартапов из других стран за минимальные деньги компаниям Кремниевой долины. Он подчеркнул, что такая ситуация негативно отражается как на локальных разработчиках, национальной экономике, так и на глобальном прогрессе.







