Сделка отчаяния: Сотрудничает ли Дуров с российскими властями

Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров положительно оценил решение Роскомнадзора о разблокировке приложения в России. При этом он подчеркнул, что для него и его команды главным приоритетом остается сохранность личных данных пользователей.

Ранее на сайте Генпрокуратуры РФ появилось сообщение, что разблокировка мессенджера в России стала возможна после того, как Павел Дуров выразил готовность сотрудничать с властями в части противодействия террористической и экстремистской деятельности. Сам же Дуров эту информацию о сотрудничестве не подтвердил, зато сделал заявление, что тайна переписки для Telegram является «фундаментальным принципом» работы приложения во всем мире.

Председатель совета Фонда развития цифровой экономики, экс-советник президента РФ по развитию интернета Герман Клименко в эфире НСН отметил, что без сделки с российскими властями добиться разблокировки приложения было бы попросту невозможно, а на такой шаг Павла Дурова толкнула неудача с его криптовалютой, которую буквально запретили в США.



«Юридически Роскомнадзор мог снять блокировку по единственной причине - получение постановления прокуратуры, что государство претензий к Дурову не имеет. А не иметь претензий можно по одной причине - речь шла о переписке по шести номерам по делу о взрыве в московском метро. Это значит, что он это все выдал, и вот претензии сняты. Теперь каждая из сторон будет сохранять лицо. Роскомнадзор будет настаивать, что его действия привели к тому, что Дуров согласился, но мы помним, какой шабаш был, когда за ним охотились, как за зайцем в поле. Но у Павла также возникли неожиданные неприятности с американским правосудием из-за его криптовалюты. Юристы наверняка посоветовали ему наладить отношения хоть с кем-то. Нельзя воевать со всеми. Так что мы имеем очевидный факт, что Павел сотрудничает. Возможно, он выступит с заявлением, что он ничего не знает и по-прежнему не сотрудничает, потому что с его репутацией борца за свободу ему за такое сильно прилетит. Поэтому, наверное, промолчит. Надо дождаться реакции Дурова и послушать, что он скажет», - заявил он.

Telegram был заблокирован в России с 13 апреля 2018 года из-за отказа предоставить ФСБ ключи шифрования к переписке пользователей. Роскомнадзор блокировал несколько миллионов IP-адресов, в том числе в подсетях Amazon, которые, по утверждению ведомства, использовали для обхода блокировок. Несмотря на попытки заблокировать приложение, Telegram продолжил преимущественно стабильно работать в России.

