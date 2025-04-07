Путин разрешил привлекать детей с 14 лет к работе в выходные

Крыши домов т дороги в Москве очищают от снега и наледи До пяти лет колонии получили в Москве инсценировавшие ДТП ради страховок Резкие погодные изменения в столице не окажут сильного влияния на животных и растения В Москве определили топ-5 наиболее популярных видов онлайн-сервисов Северных оленей привезли в нацпарк «Лосиный остров»