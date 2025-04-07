Путин разрешил привлекать детей с 14 лет к работе в выходные

Работодатели в России получили право привлекать детей с 14 до 18 лет, которые выполняют работу по направлению службы занятости, в выходные во время летних каникул. Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин.

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Также в документе речь идёт о работе в студенческих отрядах, детских объединений, пользующихся господдержкой.

Если подросток достиг 14-летия, то для приема на работу будет необходимо его письменное согласие и документ от одного из родителей. В 15 лет потребуется лишь заявление от несовершеннолетнего.

Ранее Путин подписал закон, согласно которому в Москве, Санкт-Петербурге и Липецкой области установлен экспериментальный порядок сдачи ОГЭ, сообщает RT.

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ФОТО: Сайт Кремля
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