В Татарстане зафиксировали шесть случаев лихорадки Западного Нила
Число зарегистрированных случаев лихорадки Западного Нила в Татарстане возросло до шести, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Управления Роспотребнадзора по региону.
Ранее в республике с симптомами лихорадки были госпитализированы четыре пациента в состоянии различной степени тяжести.
К симптомам лихорадки Западного Нила относят повышение температуры, боль в глазах, мышцах и пояснице. При прогрессировании заболевания у пациента появляются рвота, нарушения движения и чувствительности, судороги и потеря сознания.
Заражение лихорадкой Западного Нила наиболее часто происходит в результате укусов комаров, для защиты россиянам посоветовали применять репелленты и москитные сетки, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru