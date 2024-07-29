В Татарстане зафиксировали шесть случаев лихорадки Западного Нила

Почти 450 мастерских и лабораторий колледжей переоснастят до конца года

На территории парка «Патриот» в Подмосковье от удара молнии один человек погиб, еще трое находятся в больницах

Конфедерация труда России не поддержала ограничение времени ненормированной работы 120 часами в год

Фестиваль «Лето в Москве. Сады и цветы» украсил улицы, скверы и площади