В Татарстане зафиксировали шесть случаев лихорадки Западного Нила

Число зарегистрированных случаев лихорадки Западного Нила в Татарстане возросло до шести, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Управления Роспотребнадзора по региону.

Роспотребнадзор сообщил о случаях лихорадки Западного Нила в России

Ранее в республике с симптомами лихорадки были госпитализированы четыре пациента в состоянии различной степени тяжести.

К симптомам лихорадки Западного Нила относят повышение температуры, боль в глазах, мышцах и пояснице. При прогрессировании заболевания у пациента появляются рвота, нарушения движения и чувствительности, судороги и потеря сознания.

Заражение лихорадкой Западного Нила наиболее часто происходит в результате укусов комаров, для защиты россиянам посоветовали применять репелленты и москитные сетки, напоминает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЗаболеваниеТатарстан

Горячие новости

Все новости

партнеры