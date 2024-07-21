Роспотребнадзор сообщил о случаях лихорадки Западного Нила в России
21 июля 202413:15
В России в 2024 году выявлены единичные случаи заболевания лихорадкой Западного Нила (ЛЗН), сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
В ведомстве отметили, что большая часть случае заболевания - завозные.
Специалисты Роспотребнадзора ведут непрерывный мониторинг ситуации, добавили в ведомстве.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru