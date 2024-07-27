В Минздраве предупредили о симптомах лихорадки Западного Нила

Повышение температуры, боль в глазах, мышцах и пояснице, в случае прогрессирования — заторможенность и нарушения движения могут быть симптомами лихорадки Западного Нила. Об этом заявили в Национальном медицинском исследовательском центре фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава, пишет РИА Новости.

Роспотребнадзор сообщил о случаях лихорадки Западного Нила в России

«Первые симптомы заболевания: повышение температуры тела, общая слабость, интенсивная головная боль, боль в глазных яблоках, мышцах, пояснице, суставах», — отметили в ведомстве.

При прогрессировании заболевания у пациента появляются рвота, нарушения движения и чувствительности, судороги и потеря сознания. В случае недомогания необходимо обратиться к врачу. Заражение лихорадкой Западного Нила чаще всего происходит в результате укусов комаров, для защиты россиянам посоветовали применять репелленты и москитные сетки.

Ранее НМИЦ заявил, что в Татарстане были зарегистрированы четыре случая заболевания. Пациенты получают помощь в стационарах.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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