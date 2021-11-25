В Татарстане расширили список для получения QR-кода для транспорта

Жители Татарстана, привившиеся первой дозой или однокомпонентной вакциной, с 26 ноября смогут получить QR-код для проезда на общественном транспорте, сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Пассажиропоток в общественном транспорте Татарстана снизился после ввода QR-кодов

В сообщении говорится, что код будет выдаваться на бумаге, срок действия - 24 дня, то есть до завершения формирования кода на портале «Госуслуги».

Также QR-код смогут получить военнослужащие, в том числе уволенные в запас, которые прошли вакцинацию в армии.

Татарстан первым из регионов России ввёл систему QR-кодов в общественном транспорте с 22 ноября. Из-за этого в Казани образовались большие пробки на дорогах и вырос спрос на такси, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КоронавирусКарантинТатарстанОбщественный Транспорт
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