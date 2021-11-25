В Татарстане расширили список для получения QR-кода для транспорта

В сообщении говорится, что код будет выдаваться на бумаге, срок действия - 24 дня, то есть до завершения формирования кода на портале «Госуслуги».

Также QR-код смогут получить военнослужащие, в том числе уволенные в запас, которые прошли вакцинацию в армии.

Татарстан первым из регионов России ввёл систему QR-кодов в общественном транспорте с 22 ноября. Из-за этого в Казани образовались большие пробки на дорогах и вырос спрос на такси, сообщает RT.

