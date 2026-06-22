В Астане пройдет чемпионат четырех континентов по фигурному катанию

Чемпионат четырех континентов по фигурному катанию в следующем году пройдет в Астане. Об этом заявили в Международном союзе конькобежцев (ISU).

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Соревнования состоятся 9-15 февраля, они пройдут в Казахстане впервые.

Турнир четырех континентов проводится с 1999 года. В нем участвуют спортсмены из Северной и Южной Америки, Азии, Африки и Океании. В 2026 году чемпионат проводился в Пекине.

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ФОТО: РИА Новости / Александр Вильф
ТЕГИ:КазахстанФигурное Катание

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