Пассажиропоток в общественном транспорте Татарстана снизился после ввода QR-кодов

По его словам, только в Казани в транспорт не пустили более 1,5 тысячи человек, в других городах эти цифры поменьше. Чиновник не исключил, что перевозчикам возместят убытки.

«Есть предположение, что те убытки, которые понесут перевозчики, будут возмещены, есть согласование с президентом», - отметил Егоров.

Татарстан первым из регионов России ввёл систему QR-кодов в общественном транспорте с 22 ноября. Из-за этого в Казани образовались большие пробки на дорогах и вырос спрос на такси, сообщает RT. Позже мэр Уфы Сергей Греков заявил, что в столице Башкирии начнут выборочно проверять QR-коды о вакцинации или перенесенном COVID у пассажиров в общественном транспорте, напоминает Ura.ru.

