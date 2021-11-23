Пассажиропоток в общественном транспорте Татарстана снизился после ввода QR-кодов

Заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства республики Татарстан Андрей Егоров заявил, что в первый день введения QR-кодов в общественном транспорте пассажиропоток снизился в среднем на 20–30%, сообщает ТАСС.

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По его словам, только в Казани в транспорт не пустили более 1,5 тысячи человек, в других городах эти цифры поменьше. Чиновник не исключил, что перевозчикам возместят убытки.

«Есть предположение, что те убытки, которые понесут перевозчики, будут возмещены, есть согласование с президентом», - отметил Егоров.

Татарстан первым из регионов России ввёл систему QR-кодов в общественном транспорте с 22 ноября. Из-за этого в Казани образовались большие пробки на дорогах и вырос спрос на такси, сообщает RT. Позже мэр Уфы Сергей Греков заявил, что в столице Башкирии начнут выборочно проверять QR-коды о вакцинации или перенесенном COVID у пассажиров в общественном транспорте, напоминает Ura.ru.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:КоронавирусОбщественный ТранспортКарантинТатарстан
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