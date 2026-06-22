Премьер Британии Стармер объявил об уходе в отставку
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил о своей отставке. Об этом он рассказал в ходе выступления на Даунинг-стрит.
«Я уйду с поста лидера Лейбористской партии», — цитирует политика ТАСС.
По его словам, выдвижение кандидатур начнется 9 июля, оно завершится до летнего перерыва парламента. Нового лидера изберут до возобновления работы законодательного органа в сентябре. Политик продолжит занимать должность премьера до завершения выборного процесса.
Стармер занимал пост лидера партии с апреля 2020 года, должность премьер-министра - с июля 2024-го.
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