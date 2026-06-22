Премьер Британии Стармер объявил об уходе в отставку

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил о своей отставке. Об этом он рассказал в ходе выступления на Даунинг-стрит.

«Муравьи и инопланетяне!»: В России шутят над отставкой премьера Британии Стармера

«Я уйду с поста лидера Лейбористской партии», — цитирует политика ТАСС.

По его словам, выдвижение кандидатур начнется 9 июля, оно завершится до летнего перерыва парламента. Нового лидера изберут до возобновления работы законодательного органа в сентябре. Политик продолжит занимать должность премьера до завершения выборного процесса.

Стармер занимал пост лидера партии с апреля 2020 года, должность премьер-министра - с июля 2024-го.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:ОтставкаВеликобритания

Горячие новости

Все новости

партнеры