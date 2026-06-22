Жена Спивакова рассказала, что дирижер идет на поправку

Угрозы жизни и здоровью дирижера, народного артиста СССР Владимира Спивакова нет. Об этом рассказала РИА Новости его жена Сати Спивакова.

Инсульт у дирижера Спивакова не подтвердился

По словам супруги музыканта, все в порядке.

«Владимир Теодорович идет на поправку. Слава Богу и первоклассным врачам!» - поделилась Спивакова.

Ранее стало известно, что 81-летнего Владимира Спивакова доставили в больницу. По словам его супруги, у дирижера возникла «небольшая проблема», но врачи уверены, что ее легко устранить.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: Пресс-служба концертного зала "Зарядье"
ТЕГИ:ЗдоровьеВладимир Спиваков

Горячие новости

Все новости

партнеры