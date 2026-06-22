Жена Спивакова рассказала, что дирижер идет на поправку
22 июня 202612:21
Юлия Савченко
Угрозы жизни и здоровью дирижера, народного артиста СССР Владимира Спивакова нет. Об этом рассказала РИА Новости его жена Сати Спивакова.
По словам супруги музыканта, все в порядке.
«Владимир Теодорович идет на поправку. Слава Богу и первоклассным врачам!» - поделилась Спивакова.
Ранее стало известно, что 81-летнего Владимира Спивакова доставили в больницу. По словам его супруги, у дирижера возникла «небольшая проблема», но врачи уверены, что ее легко устранить.
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